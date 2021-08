Cidade de São Paulo vacina jovens de 24 anos nesta terça-feira

Estrada do M'boi Mirim, 5.203 - Edifício Garagem (ao Lado do terminal Jardim Ângela)

Vacinação É obrigatório apresentar documentos pessoais de identificação, preferencialmente CPF e cartão SUS, além de um comprovante de residência no município de São Paulo, que pode ser impresso ou digital. Se estiver em nome de outra pessoa, é necessário comprovar o parentesco com RG, certidão de nascimento ou de casamento, ou escritura de união estável.

A cobertura vacinal na capital é maior do que a do estado, onde 84,44% receberam a primeira dose, e 25,36% estão totalmente imunizados.

Dados do Vacinômetro da Prefeitura de São Paulo indicam que 89% das pessoas com idade superior a 18 anos na cidade de São Paulo já receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Dos 9.230.227 moradores acima de 18 anos na cidade de São Paulo, 8.213.837 já tomaram a primeira dose (7.897.111) ou a dose única (316.736). Aqueles já totalmente imunizados somam 36,2% do total.

A quantidade daqueles com 22 anos, a serem vacinados na sexta (13), de 21 anos, no sábado (14), é a mesma: 150 mil em cada.

