Chuva desaloja 3 mil pessoas no ES; bombeiros resgatam moradores com botes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As pancadas de chuva têm deixado o estado do Espírito Santo em alerta na ultima semana. Neste sábado (3), o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil informaram que ao menos 2.454 pessoas foram desalojadas e 727 estão desabrigadas. Uma morte foi confirmada.

De acordo com o último boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado às 17h, Cariacica, Viana e Serra, na Grande Vitória, são os municípios onde mais choveu nas últimas 24 horas.

Em Cariacica (a 21 km de Vitória), cidade mais atingida pelos temporais, chegou a acumular 120,05 milímetros de água. Viana registrou 98,4 mm e Serra, 93,44 mm.

Cariacica teve, segundo boletim, ao menos dois desmoronamentos e mais de 80 ocorrências com árvores. Onze bairros permanecem alagados.

A 23 km de Vitória, Viana é o município com mais desalojados: 869. Seguido de Linhares, que possui 600, e Santa Leopoldina, com 525 pessoas.

A chuva forte que atinge a maior parte do Espírito Santo fez o Rio Formate, em Viana, transbordar. Diversas famílias que moram no bairro Industrial, às margens do rio, ficaram ilhadas. Elas foram resgatadas em botes pelo Corpo de Bombeiros.

Em um vídeo postado neste sábado, o Corpo de Bombeiros mostrou o resgate de uma mãe e uma criança de 5 anos em Seringal, Viana.

As rodovias também foram prejudicadas com as chuvas. As rodovias federais (BR 101 e 262) estão com interdições parciais em Linhares, Aracruz, Fundão, Serra e Viana.

Nas estaduais, as interdições parciais e totais são na altura de Vila Valério, São Mateus, Muritiba, Aracruz, Ibiraçú, Bebedouro, Regência, Prosperidade, Santa Tereza, Erosão, Iúna e Santa Leopoldina.