Câmeras flagram suspeitos espalhando cones e tentando assaltar motoristas na Imigrantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Câmeras de trânsito na rodovia dos Imigrantes, principal acesso da cidade de São Paulo à Baixada Santista, flagraram cinco pessoas carregando cones e tentando bloquear uma pista no km 58, na altura de Cubatão.

O caso ocorreu pouco depois da 1h da última quarta-feira (30), segundo registros da Ecovias, concessionária responsável pela administração da rodovia. Nas imagens, é possível ver o grupo, que usava casacos pretos com capuz, se aproximar da pista, pulara a mureta e carregar cones para bloquear as faixas. A ação durou cerca de dois minutos.

Com a pista bloqueada, o grupo se posiciona e tenta abordar alguns motoristas, que acabam percebendo e fugindo da armadilha.

As imagens mostram ao menos três veículos passando pelo bloqueio e as tentativas frustradas do grupo. Em seguida, o que parece ser um veículo da concessionária para antes dos cones, e o grupo começa a correr em direção a um matagal.

Minutos depois, mostram as imagens, outras pessoas chegam com lanternas e procuram pelo grupo com lanternas.

Um dos que escapou do assalto foi o motorista Alessandro Carlos de Araujo. Além de ter compartilhado o vídeo da fuga, ele fez outra publicação na quinta-feira (1º) sobre o caso.

Ele levava uma passageira para Santos antes de voltar a São Bernardo do Campo e encerrar a jornada de trabalho e estranhou a disposição dos objetos na pista. "Tinha uns cones na minha frente, pensei logo que tinha coisa errada. Não era manutenção, porque a forma de colocar cone não era aquela." Ele também afirmou que não viu policiamento na área.

Alessandro disse que buscou uma rota de fuga, mesmo com medo de tiros, e tomou uma saída rumo a Cubatão.

Em nota, a Ecovias Imigrantes disse que lamenta o ocorrido. "Embora não atue diretamente em ocorrências policiais, colabora com a Polícia Militar Rodoviária e oferece total suporte às autoridades para a preservação da segurança viária."

Na tentativa de assalto na madrugada de quarta, a movimentação suspeita foi identificada, diz a companhia, por um policial de plantão centro operacional da concessionária. "Ele acionou imediatamente a equipe da Tática Ostensiva Rodoviária (TOR), que foi até o local, mas os indivíduos envolvidos fugiram ao avistar a chegada da polícia."

A empresa disse também que tem investido em monitoramento e citou 300 equipamentos em operação no sistema Anchieta-Imigrantes.

Já a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse não ter localizado registro de ocorrência sobre o caso. "A Polícia Civil analisa as imagens para identificação dos suspeitos." A pasta afirmou que é fundamental o registro para dar início à investigação.

Disse, também, que intensificou o policiamento na região desde a última quarta-feira com a Operação Feriado, que segue até este domingo (4). "As ações contam com reforço de efetivo, ampliação do policiamento nas praças de pedágio, aumento da circulação de viaturas e uso de tecnologias de fiscalização."