Beagle dá à luz primeiro lobo-do-ártico clonado do mundo na China

A empresa criou 137 novos embriões, a partir de enucleação (o processo de remoção do núcleo de uma célula) e da retirada das células do ovário e células somáticas. Então transferiu 85 embriões para sete cadelas da raça beagle e uma delas gerou o filhote de lobo-do-ártico.

De acordo com o site de notícias chinês Feng News, Maya foi criada a partir de células de um lobo-do-ártico e um embrião implantado no útero da beagle. O procedimento foi semelhante ao usado para criar a ovelha Dolly, na Escócia, em 1996.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nasceu em Pequim, na China, o primeiro lobo-do-ártico clonado do mundo. Em junho, a filhote Maya veio ao mundo por meio de uma barriga de aluguel de uma cadela beagle. O anúncio foi feito no dia 19 de setembro pela Singen Biotech, uma empresa biotecnológica chinesa especializada em clonagem de animais de estimação.

