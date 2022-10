Barragem em Minas Gerais entra em estado de alerta

Segundo o plano de ação, o nível 1 é caracterizado por estado de prontidão e quando a situação ainda pode ser controlada pelo empreendedor. Já o nível 2 é a situação de alerta e emitido quando a situação de nível 1 não puder ter sido extinta ou controlada. O nível 3, emergência, é emitido quando a situação foge do controle do empreendedor.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A barragem Córrego do Sítio (CDS II), em Santa Bárbara, Minas Gerais, entrou em nível de alerta 1, de três possíveis, neste sábado (8). O alerta, feito de forma preventiva, caracteriza que "a segurança da estrutura foi afetada, mas de forma remediável", conforme o plano de ação e emergências. Não há necessidade do acionamento de sirenes ou evacuação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.