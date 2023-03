Aumenta número de pessoas mortas por PMs de folga em São Paulo

Assim como no ano passado, a capital foi a região com mais mortes no período.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais militares de folga mataram em janeiro deste ano no estado de São Paulo 13 pessoas, número superior ao mesmo período do ano passado, quando houve três. Os dados foram publicados em Diário Oficial.

