Anvisa divulga lista de suplementos alimentares para sono, metabolismo e dores musculares suspensos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em publicação no Diário Oficial da União desta terça-feira (27), a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou a suspensão da comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso de suplementos alimentares da marca Always Fit.

No total, cinco produtos foram proibidos, dentre eles os seguintes suplementos da marca:

- Suplemento alimentar líquido de melatonina

- Suplemento alimentar líquido de melatonia em spray

- Suplemento alimentar líquido de óleo de semente de abóbora

- Suplemento alimentar líquido curcumais

- Suplemento alimentar em gotas de metil B9/B12

O portal da marca afirma que os suplementos à base de melatonina, em gotas ou spray, auxiliam na regulação natural do sono, enquanto o óleo de semente de abóbora atua na saúde da próstata para apoio à função urinária e equilíbrio hormonal masculino, já o "Curcumais", em dor muscular e articular, e o "Metil-B9/B12" promove suporte essencial para o metabolismo energético, saúde neurológica e cardiovascular.

Segundo a Anvisa, os produtos foram proibidos por possuírem ingredientes que não têm avaliação de segurança para consumo via sublingual —como era indicado pela Always Fit.

Procurada, a marca diz que não foi formalmente intimada pela Anvisa até o momento e que os produtos citados no Diário Oficial são fabricados e comercializados em conformidade com as normas sanitárias brasileiras.

"O apontamento da Anvisa se restringe exclusivamente à menção da via de administração sublingual, a qual, embora reconhecida por sua eficácia de absorção, não é permitida no Brasil para suplementos alimentares", completa o comunicado da Always Fit.

Ainda, segundo a marca, todas as medidas corretivas já foram adotadas e referências à via sublingual foram removidas dos rótulos e materiais digitais dos produtos mencionados.

A agência informou que as substâncias administradas por via sublingual são metabolizadas de forma diferente daquelas que são ingeridas e absorvidas no intestino.

"Nesse sentido, os limites mínimos e máximos para nutrientes e substâncias bioativas estabelecidos na Instrução Normativa nº 28/2018 foram definidos para produtos que são ingeridos e absorvidos no intestino, não sendo apropriados para suplementos alimentares com indicação de uso por via sublingual", completa a nota.

De acordo com a Anvisa, para regularização de constituintes de suplementos alimentares destinados ao uso sublingual, o interessado deverá solicitar a atualização das listas da Instrução Normativa nº 28/2018, contendo toda a documentação exigida no artigo 20 da Resolução da Diretoria Colegiada nº 243/2018, o que não ocorreu para os produtos da Always Fit listados no Diário Oficial.

Assim, considerando que os produtos estão irregulares e não possuem segurança de uso da forma como estão sendo indicados, a Anvisa afirma que foi necessária a publicação da medida para mitigar o risco sanitário.

Médico endocrinologista e diretor da SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia), Fulvio Tomaselli diz que existe uma falta de estudos de segurança para administração dessas substância de maneira sublingual.

"Não existe uma certeza de qual porcentagem dos princípios ativos seriam absorvidos por essa administração e a quais riscos os pacientes estariam expostos ao utilizar essa via", explica o endocrinologista.