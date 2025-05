Adolescente morre após levar tesourada de colega em escola particular de MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma estudante de 14 anos morreu na manhã desta quinta-feira (08) dentro do Colégio Livre Aprender, no Bairro Universitário, em Uberaba (MG), após ser atacada com uma tesoura por um colega.

Vítima foi atacada por outro aluno do 9° do colégio particular. A adolescente, que não teve a identidade divulgada, sofreu um golpe perfurocortante de tesoura e não resistiu. A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade.

Um aluno do curso de Medicina prestou os primeiros socorros até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A equipe de resgate tentou reanimar a vítima, que não resistiu e teve a morte confirmada ainda no local.

O aluno fugiu após o crime, mas foi encontrado no fim da tarde. Ele foi apreendido pela Polícia Militar e será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade para responder de acordo com o previsto pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Motivação para o crime não foi divulgada pela polícia.

Assassinato aconteceu na escola onde estuda a filha do baixista da banda Black Pantera, Chaene da Gama. À reportagem, ele explicou que sua filha, Heloísa, presenciou o ataque e "está devastada".

Prefeitura de Uberaba publicou nota lamentando o crime e decretando luto oficial de três dias. A prefeita Elisa Araújo afirmou que "Uberaba vive um dia de imensa tristeza" e reforçou o "compromisso em ampliar as ações de cuidado emocional, convivência escolar e cultura de paz".

O Colégio Livre Aprender afirmou que prestará assistência psicológica para a comunidade escolar.