3 adolescentes são resgatadas após ficarem 3 dias em cárcere privado em AL

Após receber a mensagem, a mãe de uma das meninas procurou a polícia, que realizou uma operação para resgatar as adolescentes. A operação foi bem-sucedida, resultando na prisão em flagrante do responsável pelos crimes.

A situação durou três dias, até que as vítimas encontraram um celular escondido e conseguiram se comunicar com a família. Segundo o relato da mãe da criança, a filha conseguiu enviar uma mensagem de socorro por meio de uma rede social.

As meninas, com idade de 12 a 13 anos, teriam sido contratadas pelo suspeito para trabalhar na fabricação de fogos de artifício, segundo a Polícia Civil. Ao chegarem à residência, elas foram impedidas de sair e submetidas a trabalho forçado e tentativas de abuso sexual.

