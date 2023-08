TDAH é genético? Entenda sintomas e causas do transtorno

Your browser does not support the video tag.

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade é um transtorno neuropsiquiátrico que costuma se manifestar na infância, embora os sintomas possam persistir até a idade adulta. Pesquisas recentes revelam que são altas as chances de que, se uma pessoa com TDAH tiver filhos, eles também tenham TDAH.

Os principais sintomas do TDAH incluem dificuldades de atenção sustentada, hiperatividade, dificuldades para iniciar e terminar tarefas e impulsividade.

Pessoas com TDAH podem ter dificuldade em iniciar, se concentrar e concluir tarefas, seguir instruções, organizar suas atividades e manter a atenção em detalhes. A impulsividade também traz prejuízos sociais, como agir sem pensar nas consequências e interromper pessoas durante uma conversa.

Na fase adulta, os sintomas mais recorrentes são desatenção, procrastinação e impulsividade. Porém, os pacientes podem descobrir que, mesmo com a medicação e terapia, eles têm problemas em relação às tarefas diárias, incluindo a escola e trabalho.

O diagnóstico do TDAH envolve a avaliação de um profissional de saúde mental, como um psicólogo ou psiquiatra. O tratamento envolve uma abordagem multidisciplinar, com terapia cognitivo-comportamental e, às vezes, medicamentos. O transtorno é um diagnóstico clínico e não apenas uma característica normal de comportamento.

Pessoas com TDAH enfrentam desafios significativos em várias áreas da vida como escola, trabalho e relacionamentos. Com o diagnóstico adequado e tratamento, muitas pessoas com TDAH podem aprender a gerenciar os sintomas e melhorar a qualidade de vida.

