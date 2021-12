Sofre com lábios escuros? Aprenda a fazer um batom natural regenerador

Modo de preparo: O óleo de coco precisa estar líquido, podendo ser derretido no micro-ondas ou banho maria. Misture o óleo com o mel e as gotas de limão e despeje dentro do recipiente do batom vazio. Guarde na geladeira que vai manter o seu batom sólido. Aplique duas vezes ao dia deixando ser absorvido pela pele, seus lábios vão clarear gradualmente, deixando a aparência mais rosada.

O portal Cura pela Natureza preparou uma receita de batom hidratante caseiro para regenerar seus lábios com ingredientes naturais com efeito clareador e iluminador. Confira:

