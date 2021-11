Nariz entupido? Conheça esse poderoso descongestionante caseiro

As frequentes mudanças de temperatura em Manaus favorecem o aparecimento da coriza, nariz entupido e espirros, causando dificuldade na respiração e sensação de cansaço, pois o ar não entra da forma correta, deixando a respiração prejudicada. Uma solução simples é o uso de um descongestionante nasal caseiro.

A congestão nasal acontece quando os vasos sanguíneos do tecido nasal são atingidos por inflamações, irritações ou reações alérgicas. O contato com a poeira, fumaça, pólen ou produtos de limpeza podem deixar o nariz entupido. Este descongestionante vai ajudar a aliviar os sintomas do nariz entupido de forma simples e natural.

Ingredientes:

50g de vaselina sólida em temperatura ambiente

4g de cânfora refinada ralada

35 gotas de óleo essencial de eucalipto

Preparo:

Em um recipiente limpo e com tampa, misture os três ingredientes. Aplique uma camada fina no peito e esfregue por alguns segundos, até sentir o aroma na boca e no nariz.



A pasta também pode ser diluída em meio litro de água quente (não pode ferver), o vapor deve ser aspirado profundamente para que as propriedades entrem nas vias respiratórias.