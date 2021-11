Rabanete combate prisão de ventre e é bom para a pele; conheça benefícios

Além disso, o índice glicêmico não eleva os níveis de açúcar no sangue, sendo uma boa opção para pacientes de diabetes. A vitamina C presente no alimento também auxilia no fortalecimento do sistema imunológico, prevenindo doenças como gripes e resfriados e protege contra infecções.

Por ser rico em fibras, o consumo regular auxilia na digestão por conter agentes antibacterianos, combatendo Helicobacter pylori. As fibras aumentam a sensação de saciedade contribuindo no controle de peso e ajudando na eliminação das fezes.

Em 100 g de rabanete há 9,59 mg de vitamina C, e também possui baixo valor calórico, em 100g tem apenas 14 calorias. São muitos os benefícios para a saúde, já que a vitamina C é um antioxidante que retarda o envelhecimento e neutraliza o stress oxidativo e aumenta a formação de colágeno, que melhora a cicatrização de feridas.

