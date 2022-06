Ortopedista reforça importância do diagnóstico precoce da escoliose

Para o início do tratamento e o diagnóstico no Sistema Único de Saúde (SUS), é necessário que o usuário possua um encaminhamento de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou da rede estadual de saúde para que seja direcionado ao especialista.

“A leve seria aquela angulação de 10º a 20º. Nessa angulação a gente pode tratar com atividade de reabilitação, que seria a fisioterapia de alongamento e fortalecimento, e associar a atividade física. Já a moderada, que seria de 20º a 40º, pode ser associada ao colete, dependendo de cada caso, e ao mesmo tempo relacionar a reabilitação com fisioterapia de fortalecimento e alongamento. Acima de 40º, já entramos naquela graduação que o tratamento é cirúrgico”, esclarece.

Se a avaliação não for realizada no período inicial, a angulação da deformidade pode aumentar para o nível grave, causando dificuldade para respirar e limitação funcional nos pacientes. A escoliose é dividida em leve, moderada e grave. Dependendo do tipo, o tratamento muda, sendo indicado fisioterapia, colete e cirurgia.

“É muito importante que os pais, familiares, inclusive os professores, fiquem atentos a essas crianças, porque é fundamental um diagnóstico precoce para que a gente possa iniciar um tratamento eficaz, e com isso até evitar cirurgias no futuro. Os pais, principalmente, têm que prestar atenção se na coluna da criança tem alguma deformidade lateral nos troncos, se tem alguma perda de altura dos ombros”, ressalta.

De acordo com a especialista, a escoliose é uma deformidade lateral da coluna vertebral maior que dez graus, que afeta crianças, adolescentes e adultos. “Oitenta por cento ocorre na faixa etária dos 10 aos 15 anos, que são crianças na fase escolar e crianças que estão em uma fase de estirão de crescimento, em que o crescimento é muito rápido. Com isso podemos notar o aparecimento da deformidade, assim como a deformidade pode ser agravada”, explica.

