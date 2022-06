Hérnia de disco: entenda causas e tratamento da doença de Wesley Safadão

Hérnia de disco é uma doença da coluna vertebral que provoca compressão dos nervos, causando fraqueza, dor e perda de sensibilidade. A intensidade da dor pode variar de leve a forte, dependendo da lesão. A doença tem atingido cada vez mais pessoas jovens e levou o cantor Wesley Safadão a cancelar seis shows nos próximos dias.

Esses discos são formados como se fossem uma gelatina, com colágeno e água em seu interior, e funcionam como "amortecedores" entre as vértebras da coluna. "Com o passar do tempo, o disco sofre esse desgaste, o conteúdo sai e, com isso, pode comprimir um nervo", explicou o ortopedista Alberto Alves ao G1.

A hérnia de disco é predisposta por questões genéticas, mas também pode surgir por fatores comportamentais, ambientais e no trabalho. No caso do cantor, a predisposição genética pode estar associada à falta de fortalecimento da região.

Causas

Conforme envelhecemos, o disco intervertebral vai se tornado cada vez menos flexível e elástico, ficando mais exposto a lesões. A maioria das protusões discais ocorre em pessoas com mais de 35 anos.

Carregar pesos excessivos.

Fazer musculação sem orientação, sobrecarregando a coluna.

Levantar pesos forçando a coluna

Má postura

Movimentos repetitivos da coluna

Sedentarismo

Tabagismo

Tratamento

O tratamento geralmente inclui repouso, fisioterapia, compressas mornas, educação postural e acupuntura, que podem aliviar os sintomas em mais de 90% dos pacientes com hérnia de disco.