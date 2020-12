Frutas ricas em fibras para incluir na alimentação; confira

Os benefícios de incluir alimentos ricos em fibra são inúmeros para a saúde. Segundo o UOL, certos tipos de fibra também podem promover a perda de peso, reduzir os níveis de açúcar no sangue e combater a obstipação. Confira as frutas que não podem faltar no cardápio;

1. Pera

É uma fruta popular, saborosa e nutritiva.

Conteúdo de fibra: 5,5 gramas numa pera de tamanho médio ou 3,1 gramas por 100 gramas.

2. Morangos

São uma opção deliciosa e saudável que pode ser consumida fresca. Curiosamente, também estão entre as frutas mais densas em nutrientes, com grande quantidade de vitamina C, manganês e vários antioxidantes poderosos.

Conteúdo de fibra: 3 gramas por uma chávena de morangos frescos ou 2 gramas por 100 gramas.

3. Abacate

O abacate é uma fruta única. Em vez de ser rico em carboidratos, é carregado com gorduras saudáveis. Os abacates são muito ricos em vitamina C, potássio, magnésio, vitamina E e várias vitaminas B. Também têm vários benefícios para a saúde.

Conteúdo de fibra: 10 gramas por uma chávena de abacate cru ou 6,7 gramas por 100 gramas.

4. Maçãs

As maçãs estão entre as frutas mais saborosas e satisfatórias que pode comer. Também são relativamente ricas em fibras.

Conteúdo de fibra: 4,4 gramas por uma maçã crua de tamanho médio ou 2,4 gramas por 100 gramas.

5. Framboesas

As framboesas são altamente nutritivas com um sabor muito forte. São ricas em vitamina C e manganês.

Conteúdo de fibra: uma chávena de framboesas contém 8 gramas de fibra, ou 6,5 gramas por 100 gramas.

6. Bananas

As bananas são uma boa fonte de muitos nutrientes, incluindo vitamina C, vitamina B6 e potássio.

Conteúdo de fibra: 3,1 gramas por uma banana de tamanho médio ou 2,6 gramas por 100 gramas.