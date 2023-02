Alimentação, sono e atividade física são essenciais para a saúde mental, diz neurocientista

Difícil quem não assiste a uma palestra da neurocientista e psicóloga Rosana Alves e não quer, de imediato, começar uma atividade física, buscar se alimentar melhor e dormir pelo menos 8 horas por dia. Este é o tripé que, de acordo com ela, garante que você melhore consideravelmente sua qualidade de vida.

Rosana Alves é diretora acadêmica do Neurogenesis Institute (EUA) e veio a Manaus para evento alusivo ao Janeiro Branco. As orientações para uma vida melhor foram passadas durante sua palestra “Neurociência e Saúde Mental: estratégias práticas para 2023”, no último dia 30, para os colaboradores, mas que está disponível no YouTube da Atem para quem quiser assistir.

A neurocientista deu uma verdadeira injeção de ânimo na plateia, mostrando com dados científicos como a alimentação adequada, a qualidade do sono e a atividade física diminuem, por exemplo, as chances de a pessoa adquirir doenças como o câncer.

"Quando entendemos a importância do sono e como lidar com ele, nós melhoramos muito a nossa qualidade de vida não apenas nos aspectos físicos, mas emocionais também. Não existe nenhum transtorno mental que não tenha um distúrbio do sono envolvido e, por isso, é tão importante falar sobre isso. Faz parte da vida de todo mundo e a maioria tem o sono ineficiente e menos do que o necessário [7 a 9 horas por dia]. A gente fala que mais de 30% da população tem uma queixa do sono. Então, é um assunto que precisamos sempre insistir", pontuou.