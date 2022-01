Vídeo mostra momento em que irmãos são executados por grupo em Manaus

Manaus/AM – Uma câmera de segurança registrou o momento em que os irmãos Leonardo Araújo Pereira, 21 anos, e Ruan Carlos de Jesus Araújo Pereira, 20 anos, foram executados no Conjunto João Paulo 2, bairro Nova Cidade, neste domingo (2). Irmãos são executados por trio em carro em Manaus https://t.co/9KgQ5zeOBm pic.twitter.com/5rMo09taJy — Portal do Holanda (@portaldoholanda) January 3, 2022 Nas imagens, os irmãos estão em frente da casa deles quando um carro vermelho se aproxima. Três homens saem já atirando contra a dupla, que morreu na hora. Na cena é possível ver que uma terceira pessoa estava com os irmãos, mas segundos antes do crime ele entra para a residência. Um dos suspeitos ainda volta e recolher algum pertence da vítima. Não há informações sobre a motivação do crime.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.