Nilton Lins

Homem estrangula cachorro em via pública no Amazonas; vídeo chocante

Por Portal Do Holanda

01/12/2025 20h07 — em
Policial



Manaus/AM- Um homem de 26 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante na manhã desta segunda-feira (1º) no município de Borba, interior do Amazonas, sob a acusação de estrangular e matar um cachorro no último domingo (30).

Imagens mostram o suspeito se aproximando do animal, segurando-o pelo pescoço e estrangulando-o. Em seguida, o agressor arrasta o cachorro e o arremessa repetidas vezes no meio da rua.

As gravações foram imediatamente enviadas à Polícia Civil, que agiu rapidamente. Em menos de uma hora após receber o material, as equipes conseguiram localizar e prender o homem.

A corporação informou que o suspeito passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça para responder pelo crime.

