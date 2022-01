Irmãos são executados por grupo em carro na frente da própria casa em Manaus

Manaus/AM - Leonardo Araújo Pereira, de 21 anos e Ruan Carlos de Jesus Araújo Pereira, de 20 anos, foram mortos a tiros no fim da tarde deste domingo (3), enquanto estavam sentados na frente da casa onde moram, localizada na Rua Rabino Jacob, Conjunto João Paulo 2, bairro Nova Cidade, zona Norte. De acordo com a Polícia Militar, três suspeitos em um carro de modelo e placa não identificados, passaram e efetuaram disparos contra os irmãos que estavam na rua. Um dos irmãos foi atingido com disparos na cabeça. Os corpos foram levados pelo Instituto Médico Legal. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.