Vídeo: Criminosos filmam execução de mulher com tiros na cabeça em Manaus

Manaus/AM - Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma jovem, que ainda não teve a identidade revelada, sendo executada com cerca de 12 tiros na cabeça, nesta sexta-feira (24), no bairro Mutirão, zona Norte de Manaus. Nas imagens é possível ver o momento em que ela desce do carro e, em seguida, é atingida com os disparos.

CENAS FORTES

De acordo com a polícia, a mulher é uma das vítimas sequestradas pelos criminosos que invadiram uma kitnet e mataram dois homens, no bairro Monte das Oliveiras, na mesma zona da cidade. O corpo dela estava com as mãos amarradas e foi encontrado horas depois jogado no meio da rua. Além dela, outra mulher e duas crianças também foram levadas pelos suspeitos e, até o momento, ainda não foram localizadas.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.