Mulher tem cabeça estourada com 12 tiros ao ser jogada de carro em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher, que ainda não teve a identidade revelada, foi executada com mais de 12 tiros na cabeça, na noite desta sexta-feira (24), na rua 50, no bairro Mutirão, zona norte de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima estava amordaçada e com as mãos amarradas. Ela teria sido jogada de um carro branco, modelo Ônix e assassinada a tiros pelos criminosos. Ainda de acordo com a polícia, o crime pode ter relações com a morte de dois homens e o sequestro de quatro pessoas de dentro de uma kitinet, no bairro do Monte das Oliveiras.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.