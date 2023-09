Suspeitos de matar homem a pauladas são procurados pela polícia no Amazonas

O terceiro suspeito pelo crime, Marcelo da Silva, 25, conhecido como “Papagaio”, foi preso neste sábado (16), em Itapiranga. Ele é apontado pela Polícia Civil como integrante de um grupo criminoso e líder do tribunal do crime no município.

Conforme o delegado Aldiney Nogueira, titular da 38ª DIP, Sérgio foi agredido pelos suspeitos até a morte com diversas pauladas após ser pego pelo “tribunal do crime”.

Manaus/AM - Alessandro Moraes Bruno, 34, e Melquisedeque de Carvalho Neves, 42, chamado de “Melqui”, continuam sendo procurados por envolvimento no homicídio de Sérgio Murilo. O crime ocorreu em julho deste ano, em Itapiranga, no Amazonas.

