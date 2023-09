Líder do tribunal do crime que matou homem a pauladas é preso no Amazonas

A autoridade policial informou, ainda, que o homem já havia sido alvo da Operação Lei Maior, que foi desencadeada no dia 22 de julho, mas na ocasião conseguiu fugir do município.

Manaus/AM - Um homem identificado como Marcelo da Silva, 25, conhecido como “Papagaio”, foi preso, neste sábado (16), no município de Itapiranga, no Amazonas. Ele é apontado pela Polícia Civil como integrante de um grupo criminoso e líder do tribunal do crime no município.

