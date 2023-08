Suspeito de matar dono do Pagode do P10 em Manaus diz que 'saiu no prejuízo'

Após ser preso, Adriano disse que “saiu no prejuízo” com o crime, pois recebeu apenas R$ 1 mil já que os demais envolvidos foram presos antes de quitar o pagamento.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o mandante do crime foi o sócio da vítima, Julian Larry Barbosa Soares, 34, que queria ser o único dono do empreendimento. Julian também tinham uma dívida de R$ 400 mil com Rafael, que cobrava o sócio, e isso também foi a motivação do assassinato.

Adriano é o último envolvido no crime a ser preso. A prisão ocorre por policiais militares enquanto o suspeito cometia assaltos no bairro Ouro Verde.

Manaus/AM - A Polícia Civil falou sobre a prisão de Adriano Fogassa Almeida suspeito de matar o empresário Rafael Moura Cunha, 40, dono do Pagode do P10 e Puraka Mídia, em dezembro de 2021.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.