"Queria corrigi-la", diz avó que espancou neta de 9 anos com ripada no rosto em Manaus

“Ela teria se desentendido com a irmãzinha e a irmãzinha a acusou de ter batido nela, então a avó, dizendo que foi uma forma de correção, acabou usando um pedaço de madeira, uma ripa. A criança disse que tinha um prego e também acabou com a mãozinha perfurada”, detalha.

Por conta da pancada no rosto, a menina sofreu uma perfuração pouco abaixo do olho esquerdo e está com grande hematoma.

A menina sofreu lesões no olho e na boca e relatou à delegada que essa não é a primeira vez que foi agredida. Ela mora há menos de uma semana com a mãe na casa da avó porque a residência onde moravam foi afetada por um deslizamento de barranco.

Manaus/AM - A delegada Joyce Coelho falou sobre a prisão da mulher, de 49 anos, presa por espancar com uma ripa, a própria neta de 9 anos em uma casa no bairro Petrópolis, na zona sul, nessa segunda-feira (10).

