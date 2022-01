Policial é baleado ao trocar tiros com criminosos em Manaus

Manaus/AM - Um policial militar identificado apenas como Silva Júnior foi baleado por criminosos na noite deste domingo (02), na rua Anador, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Ele é lotado na 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). De acordo com informações preliminares, ao perceberem a presença policial na área, os criminosos efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Um tiro teria acertado a virilha de Silva Júnior que foi socorrido para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, no entanto, o estado de saúde dele não foi divulgado. Até o momento não há informações sobre a prisão dos suspeitos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.