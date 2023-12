Polícia identifica mais 2 suspeitos do sequestro de gerente de hotel em Manaus

Manaus/AM - A polícia já conseguiu identificar mais dois homens que participaram do sequestro de uma gerente de uma rede de hotéis em Manaus. Conforme a polícia, cinco homens participaram do crime, um deles, que foi o mentor de tudo, Raimundo Pontes Marques Filho, 46, já está preso.

“Raimundo, que foi o organizador e participante desse sequestro no dia de ontem (...) Essa vítima foi levada por essas pessoas e mantida em cárcere por um longo período até ser liberada. Esse crime foi praticado por cinco indivíduos até o momento já identificamos mais dois”, diz o delegado Ricardo Cunha.

O homem já tinha ficha na polícia por outros tipos de crime. A polícia chegou a Raimundo após identificar e localizar o carro usado pelos criminosos durante o sequestro. O veículo estava na casa de Raimundo, que fugiu e se embrenhou em uma área de mata quando percebeu a chegada da polícia.

“Nós conseguimos localizar a residência dele, onde foi encontrado não só apenas o veículo utilizado na empreitada, como também os pertences da vítima dentro da residência desse perpetrador do Raimundo (...) Ele se embrenhou numa área de mata, mas no final nós conseguimos, graças a nossa persistência da equipe, nós conseguimos trazê-lo, prendê-lo”, explica o delegado Daniel Antony.

O delegado também ressalta que durante o sequestro, vários objetos foram roubados da casa da vítima e uma quantia de R$ 450 mil foi exigida pelo resgate.

“Eles subtraíram alguns bens dos parentes e familiares dela, e não satisfeitos com isso, trouxeram ela cativa e ficaram em poder dela durante um certo período de tempo (...) Inicialmente foi feita aí uma cobrança de resgate no valor de R$ 400 mil, na sequência, após algumas reflexões deles, eles fizeram um novo pedido de R$ 50 mil, e foi quando nós conseguimos chegar próximo ao encalço deles, e conseguimos resgatar a vítima pero da Escola Jeferson Péres no Nova Cidade”, afirma.

Os sequestradores também tentaram desbloquear a transferência de uma determinada quantia pelo celular da gerente, mas não tiveram sucesso.

No fim, eles não conseguiram receber nenhum valor além dos bens que foram levados da casa da mulher. O delegado não descarta que alguém tenha passado informações sobre a vítima antes do sequestro, porém, isso ainda está sendo apurado.

A polícia busca identificar e prender o restante do grupo e avalia as imagens de uma motocicleta que também pode estar envolvida no crime.