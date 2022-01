Namorado e neta de sargento da PM morto planejaram crime e contrataram pistoleiros em Manaus

Manaus/AM - A polícia deu detalhes na manhã desta quinta-feira (27), sobre a prisão da neta do sargento da Polícia Militar, Evandro da Silva Ramos, apontada como a mandante da morte dele.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, a mulher, identificada apenas como Thaissa e o namorado dela, arquitetaram todo o crime e contrataram dois criminosos para assaltar a casa e roubar R$ 30 mil que o avô tinha guardado no local.

“No dia de Natal ela estava limpando a casa e descobriu que o avô tinha essa economia guardada em um cômodo da casa. Ela passou essa informação para o namorado e ambos arquitetaram esse roubo no valor de R$ 30 mil", explica o delegado.

A intenção de Thaissa era que o próprio namorado cometesse o crime, mas ele teve medo de ser reconhecido: "Esse indivíduo chamou mais duas pessoas em razão dele já ser conhecido da família”, ressalta Cunha.

Para não levantar suspeitas a mulher brigou com familiares e saiu da casa dias antes da ação dos criminosos.

De fora, ela passou todas as informações sobre melhor entrada, horário e deu até dicas de como abrir o portão da casa que estava com defeito e apenas os moradores sabiam como abrir.

No dia do crime, os dois homens foram ao local, mas o sargento percebeu a tentativa de invasão e tentou impedir que eles entrassem, mas acabou baleado.

Após os disparos, a dupla foi diretamente onde estava o dinheiro, pegou o valor e fugiu. No momento do assalto, apenas dois familiares estavam na casa com o sargento, eles acionaram o socorro, mas o PM morreu horas depois.

A Polícia Civil deu início às investigações logo em seguida e por meio dos próprios familiares, chegou a neta como a principal suspeita de ordenar o crime.

A polícia levantou o histórico da jovem, a investigou e descobriu que, de fato, seria ela a mandante do crime junto com o namorado com quem o dinheiro seria dividido.

O casal foi preso e agora as buscas se concentram nos dois executores do crime. Os dois já foram identificados e a imagem deles está sendo veiculada na mídia.