Corpo de sargento da PM morto a tiros em assalto é velado em Manaus; vídeo

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o enterro ocorre no Cemitério Nossa Senhora Aparecida na Zona Oeste de Manaus, onde o sargento da reserva receberá as últimas homenagens.

Manaus/AM - O corpo do sargento da reserva da Polícia Militar, Evandro da Silva Ramos, de 59 anos, está sendo velado neste domingo (23), na funerária São Francisco, zona Sul de Manaus.O PM foi morto a tiros na noite deste sábado (22), durante um assalto em sua residência, localizada no conjunto Ouro Verde, bairro Coroado, zona leste de Manaus.

