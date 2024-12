Mulher invade casa e mata idoso a terçadadas em Manaus

Manaus/AM - Emanuel Queiroz Cabral, de aproximadamente 70 anos, foi encontrado morto em sua residência, na rua Guarani, no bairro Vila da Prata, na Zona Centro-Oeste de Manaus, na noite desta quarta-feira (11).

De acordo com informações da Polícia Militar, a autoria do crime foi atribuída a uma mulher em situação de rua, que invadiu a casa da vítima. Testemunhas relataram que a suspeita teria tentado invadir outras residências nas proximidades antes de cometer o assassinato.

O crime ocorreu de forma violenta e repentina. Segundo a polícia, ela teria atacado o idoso, que saía do banho, com diversos golpes de terçado, atingindo-o em várias partes do corpo. A suspeita foi encontrada nas proximidades do local do crime, ainda com a faca utilizada no ataque, e confessou o homicídio.

A motivação do crime ainda está sendo investigada, mas a polícia acredita que a suspeita, que apresentava sinais de problemas mentais, tenha agido de forma impulsiva.