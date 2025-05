Ex que acusa analista jurídico da DPE-AM de vender fotos íntimas dá detalhes sobre o caso; vídeo

Manaus/AM - A empresária Fabíola Campos, em entrevista ao Portal do Holanda, nesta sexta-feira (2), relatou como foi vítima de uma grave violação de privacidade. Segundo ela, o ex-namorado teria utilizado vídeos íntimos do casal para comercializá-los na internet.

O relacionamento teve início em 2023, após os dois se conhecerem por meio de um aplicativo de namoro. Eles permaneceram juntos por cerca de dois anos. De acordo com Fabíola, o homem se apresentou como servidor público da Defensoria do Estado do Amazonas (DPE-AM) e afirmou ser pai de três filhos.

Ainda segundo a empresária, no início da relação, o ex demonstrava um comportamento carismático e atencioso, mas já no terceiro mês passou a agir de forma agressiva, revelando uma personalidade completamente diferente da imagem inicial de "príncipe encantado".

Veja na íntegra a nota enviada pela DPE-AM à redação:

"A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) informa que não tinha conhecimento da conduta atribuída ao servidor Juan José Pino Martinez, analista jurídico da instituição, até o recebimento da notícia do fato.

Não compactuamos com qualquer forma de violência contra a mulher, pois temos compromisso com o enfrentamento dessa prática, adotando medidas firmes e céleres sempre que acionada.

A DPE-AM encaminhará a notícia do fato à Corregedoria-Geral da instituição, para a adoção das providências cabíveis. Considerando a independência entre as esferas administrativa e judicial, a Corregedoria poderá instaurar processo administrativo disciplinar para apurar a conduta do servidor no âmbito interno.

Também colocamos à disposição da vítima o Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (Nudem), que funciona diariamente, inclusive em regime de plantão, para garantir atendimento jurídico e psicossocial especializado e gratuito a mulheres em situação de violência.

Permanecemos à disposição das autoridades competentes para quaisquer esclarecimentos e colaborará integralmente com a Justiça, caso seja demandada."