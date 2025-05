Jovem é executado a tiros enquanto bebia com amigos dentro de barco em Eirunepé

O suposto motivo teria sido ciúmes porque Henrique estaria se envolvendo com a ex-namorada do acusado. Após o homicídio, o homem fugiu e ainda não foi encontrado.

Segundo informações preliminares, a vítima foi morta a tiros enquanto bebia com amigos dentro de um barco no bairro Beco do Aterro.Na ocasião, um homem teria chegado ao local e feitos vários disparos contra ele.

