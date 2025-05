Homem é assassinado a tiros na frente da família no Tarumã; esposa escapa por pouco

Os suspeitos teriam ameaçado atirar, e Willian, na tentativa de se defender, teria entrado em luta corporal com os agressores. No entanto, ele acabou sendo atingido por dez disparos de arma de fogo, que se espalharam por todo o seu corpo.

Manaus/AM- Um homem de 28 anos, identificado como Willian Souza dos Santos, foi brutalmente assassinado na noite deste sábado (3) na rua Jardim Primavera, no bairro do Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

