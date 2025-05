Fluminense vira no último lance do jogo e afunda Sport na lanterna do Brasileirão

O resultado levou o Fluminense aos 13 pontos, colando no líder Flamengo, enquanto o Sport segue na lanterna com apenas dois pontos.

Com um gol de Eve no último lance, o Fluminense virou o jogo e venceu o Sport por 2 a 1 neste sábado (3), no Maracanã, pela 7ª rodada do Brasileirão. Pablo abriu o placar para o Sport, Kevin Serna empatou para o Tricolor, e Eve garantiu a vitória nos acréscimos após nova assistência de Arias, destaque da partida com duas assistências e atuação decisiva.

