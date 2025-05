Yuri Alberto faz hat-trick, e Corinthians bate o Internacional na Neo Química

Em um jogo emocionante com seis gols, o Corinthians venceu o Internacional por 4 a 2 na Neo Química Arena, pela 7ª rodada do Brasileirão, marcando a estreia de Dorival Júnior em casa, na noite deste sábado (3). Yuri Alberto foi o destaque com três gols, incluindo um de pênalti com auxílio do VAR.

O Inter chegou a virar o placar ainda no primeiro tempo, mas teve Bruno Henrique expulso na segunda etapa, facilitando a virada corinthiana. Igor Coronado fechou a conta.

Com a vitória, o Corinthians sobe para a 7ª posição com 10 pontos, um a mais que o Inter, que é o 8º. No meio da semana, os dois times voltam a campo por competições sul-americanas.