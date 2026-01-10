Barezão 2026: Amazonas FC atropela São Raimundo e garante vitória na estreia
Por Portal Do Holanda
10/01/2026 20:50:51
10/01/2026 20h47 — em
Esportes
Manaus/AM - O Amazonas FC estreou com vitória no Campeonato Amazonense 2026, derrotando o São Raimundo por 3 a 0 na primeira rodada. O atacante Pedrinho marcou o gol que abriu o placar aos 44 minutos do segundo tempo, com assistência de Fabiano.
O time da casa dominou a partida e criou as principais oportunidades de gol.
