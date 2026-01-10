   Compartilhe este texto
Barezão 2026: Amazonas FC atropela São Raimundo e garante vitória na estreia

Foto: João Normando/AMFC

Manaus/AM - O Amazonas FC estreou com vitória no Campeonato Amazonense 2026, derrotando o São Raimundo por 3 a 0 na primeira rodada. O atacante Pedrinho marcou o gol que abriu o placar aos 44 minutos do segundo tempo, com assistência de Fabiano.

O time da casa dominou a partida e criou as principais oportunidades de gol.

