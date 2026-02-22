   Compartilhe este texto
Fluminense vence Vasco por 1 a 0 e abre vantagem na semifinal do Carioca

Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo (22), no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O gol da vitória foi marcado por Serna, aos 31 minutos do primeiro tempo, após cabeceio de Bernal em cobrança de escanteio. Com o resultado, o Tricolor leva vantagem para o jogo de volta, precisando apenas de um empate para avançar à final, enquanto o Vasco precisa vencer por dois gols de diferença.

A partida também teve expulsões importantes: o técnico Luis Zubeldía e o volante Bernal receberam cartão vermelho, ficando de fora do próximo confronto. Antes do clássico decisivo, Fluminense e Vasco ainda têm compromissos pelo Campeonato Brasileiro: o Tricolor enfrenta o Palmeiras na quarta-feira (25) e o Cruzmaltino visita o Santos na quinta-feira (26). O jogo de volta da semifinal está marcado para o próximo domingo (1º), no Maracanã, às 18h.

