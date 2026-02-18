Libertadores: Botafogo perde por 1 a 0 para o Nacional Potosí
Por Portal Do Holanda
18/02/2026
Esportes
O Botafogo estreou com derrota na segunda fase preliminar da Libertadores ao cair por 1 a 0 para o Nacional Potosí, nesta quarta-feira (18). Jogando a quase 4 mil metros de altitude, o Alvinegro desperdiçou chances claras com Matheus Martins e Montoro, voltando da Bolívia em desvantagem.
O que o Glorioso precisa para classificar:
Vencer por 2 gols ou mais: Garante a vaga direta para enfrentar Argentinos Juniors ou Barcelona-EQU.
Vencer por 1 gol: Leva a decisão para os pênaltis.
Empate ou derrota: Eliminam o clube.
Agenda imediata: Antes da decisão continental, o foco vira para a semifinal da Taça Rio. O Botafogo enfrenta o Boavista neste sábado (21), às 21h, em Bacaxá. O reencontro decisivo contra o Nacional Potosí acontece na próxima quarta-feira (25), às 21h30, no Estádio Nilton Santos.
