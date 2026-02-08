   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Corinthians e Palmeiras se enfrentam em dérbi decisivo pelo Paulistão

Por Portal Do Holanda

08/02/2026 9h19 — em
Esportes


Confronto é importante - Foto: César Greco/Palmeiras

O clássico entre Corinthians e Palmeiras acontece neste domingo (8), às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida promete ser um dos pontos altos da competição, reunindo duas das maiores forças do futebol paulista em um duelo de rivalidade histórica.

O Corinthians chega embalado após conquistar a Supercopa do Brasil contra o Flamengo e vencer o Capivariano, com destaque para jovens da base que vêm ganhando espaço no elenco. Já o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, busca manter a regularidade no estadual depois de uma goleada recente no Brasileirão e segue firme na briga pela liderança do grupo.

Na tabela, o Timão aparece com 11 pontos, ocupando a quarta posição, enquanto o Verdão soma 12 pontos, em segundo lugar, apenas um atrás do líder Novorizontino. O resultado do dérbi pode alterar diretamente a disputa pela ponta da classificação.

A expectativa é de casa cheia na Neo Química Arena, com torcedores vivendo a intensidade de mais um capítulo da rivalidade centenária entre os clubes. O jogo terá transmissão pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e HBO Max (streaming).

Bastidores da Política - Omar, David, Wilson - personagens de um mapa eleitoral em construção Bastidores da Política
Omar, David, Wilson - personagens de um mapa eleitoral em construção

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes


Lindsey se machucou gravemente - Foto: Reprodução TV Globo

08/02/2026

Lenda do esqui, Lindsey Vonn é resgatada de helicóptero após acidente nas Olimpíadas de Inverno

Foto: Reprodução / Instagram / Flamengo

07/02/2026

Flamengo vence Sampaio Corrêa por 7 a 1 e garante vaga no mata-mata do Carioca

Foto: Reprodução

07/02/2026

Palmeiras supera Corinthians nos pênaltis e conquista a Supercopa Feminina

Foto: Gabriel Heusi/COB

07/02/2026

Olimpíadas de Inverno: Estreia do Brasil será de madrugada; veja programação

Foto: COB

07/02/2026

Aquecimento global força Olimpíadas a fabricar a própria neve

06/02/2026

Meloni, da Itália, minimiza polêmica envolvendo ICE nas Olimpíadas ao se encontrar com Vance

06/02/2026

Mariah Carey participa de cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina

Foto: João Normando/AMFC

06/02/2026

Amazonas FC e Nacional disputam título do 1º turno do Barezão

Cerimônia começa daqui a pouco - Foto: Helena Petry/COB

06/02/2026

Cerimônia oficial marca início das Olimpíadas de Inverno 2026 na Itália

Foto: Pixabay

05/02/2026

MP denuncia filho de Popó e sócios por manipulação de resultados no Brasileirão

05/02/2026

Tocha olímpica chega a Milão entre aplausos e protestos

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

05/02/2026

Grêmio faz 5 a 3 no Botafogo e soma primeiros pontos no campeonato

Foto: Reprodução

04/02/2026

Santos e São Paulo empatam clássico na Vila Belmiro

Foto: Divulgação

04/02/2026

Flamengo e Internacional empatam no Maracanã

CR7 quer novos ares - Foto: Divulgação/Al-Nassr

04/02/2026

Cristiano Ronaldo cogita saída do Al-Nassr em junho

03/02/2026

Do acidente a 220 km/h ao pódio: Paulinho De Carli narra superação em Interlagos

Foto: Matheus Lima / Vasco

02/02/2026

Vasco tropeça em São Januário e adia classificação no Campeonato Carioca

Fluminense vence por 1 a 0 - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

01/02/2026

Sob chuva forte, Fluminense derrota o Botafogo e sobe na tabela

Palmeiras fez jogo apático - Foto: Reprodução X

01/02/2026

Palmeiras cai diante do Botafogo-SP e perde chance de assumir liderança do grupo

Matheus Pereira - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

01/02/2026

Com gol de Matheus Pereira, Cruzeiro derrota Betim e se garante na tabela

Inscrições terminam na sexta-feira - Foto: Divulgação

01/02/2026

Inscrições no programa Bolsa Atleta terminam na próxima sexta-feira

01/02/2026

Jarrell Miller “perde o cabelo” em luta contra Kingsley Ibeh no boxe; veja

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

01/02/2026

Corinthians atropela Flamengo e conquista o título da Supercopa Rei

Foto: Agência Brasil

01/02/2026

Bolsa Atleta inicia nova fase de inscrições; veja como participar

Foto: Divulgação

01/02/2026

Atleta do Amazonas conquista vice-campeonato mundial de Jiu-Jitsu

Foto: Divulgação / Copa do Brasil

01/02/2026

Flamengo e Corinthians decidem Supercopa neste domingo

Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

31/01/2026

São Paulo bate Santos por 2 a 0 no Morumbi e vence clássico no Paulista

Foto: Reprodução

31/01/2026

Itacoatiara empata com Manauara e avança à semifinal do Barezão 2026

Foto: Reprodução

30/01/2026

Mirassol vira sobre o Vasco na estreia do Brasileirão


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!