Corinthians e Palmeiras se enfrentam em dérbi decisivo pelo Paulistão





O clássico entre Corinthians e Palmeiras acontece neste domingo (8), às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida promete ser um dos pontos altos da competição, reunindo duas das maiores forças do futebol paulista em um duelo de rivalidade histórica.

O Corinthians chega embalado após conquistar a Supercopa do Brasil contra o Flamengo e vencer o Capivariano, com destaque para jovens da base que vêm ganhando espaço no elenco. Já o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, busca manter a regularidade no estadual depois de uma goleada recente no Brasileirão e segue firme na briga pela liderança do grupo.

Na tabela, o Timão aparece com 11 pontos, ocupando a quarta posição, enquanto o Verdão soma 12 pontos, em segundo lugar, apenas um atrás do líder Novorizontino. O resultado do dérbi pode alterar diretamente a disputa pela ponta da classificação.

A expectativa é de casa cheia na Neo Química Arena, com torcedores vivendo a intensidade de mais um capítulo da rivalidade centenária entre os clubes. O jogo terá transmissão pela Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e HBO Max (streaming).