Tocha olímpica chega a Milão entre aplausos e protestos

Por Reuters

05/02/2026 19h48 — em
Esportes



MILÃO, 5 Fev (Reuters) - A tocha olímpica chegou em frente à gigantesca catedral gótica de Milão em meio a aplausos e protestos na cidade nesta quinta-feira, véspera da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina.

Nicoletta Manni, bailarina principal do teatro La Scala, nas proximidades, carregou a chama até uma plataforma à sombra da catedral, onde foi usada para acender um braseiro.

A maioria das pessoas que lotavam a Praça da Catedral sob uma chuva leve e também as que estavam ao longo do percurso aplaudiram a passagem da tocha e tiraram fotos com seus smartphones. A chama foi levada para a praça através da galeria Vittorio Emanuele.

Um pequeno grupo de manifestantes hasteou bandeiras palestinas na extremidade da praça em solidariedade aos cidadãos de Gaza. Também houve protestos pró-palestinos perto da universidade da cidade no início da noite.

Israel tem um grupo de 10 atletas competindo nos Jogos.

Na manhã desta quinta-feira, o grupo ambientalista Greenpeace organizou uma manifestação em frente à catedral, protestando contra o papel da gigante petrolífera italiana Eni como patrocinadora dos Jogos.

Uma instalação retratava os anéis olímpicos com óleo preto pingando, em uma denúncia visual das empresas que a organização acusa de contribuir para o aquecimento global e ameaçar os esportes de inverno que dependem do frio.

"Expulsem os poluidores dos Jogos", dizia uma das faixas.

A chama começou sua jornada pela Itália em dezembro, após ser acesa em Roma, e percorreu todas as 110 províncias italianas. No mês passado, ela passou pela co-sede dos Jogos, Cortina d'Ampezzo, nas Dolomitas.

Em comunicado, a Eni afirmou que "compartilha a importância de abordar as mudanças climáticas" e continuará investindo na transição energética como parte de seu plano para atingir emissões líquidas zero até 2050.

Os Jogos devem começar oficialmente na noite de sexta-feira, com uma cerimônia de abertura no estádio de futebol San Siro, em Milão, em conjunto com uma celebração em Cortina.

Os campeões olímpicos italianos de esqui Alberto Tomba e Deborah Compagnoni terão a honra de acender as piras dos Jogos na sexta-feira, informou o Gazzetta dello Sport na quarta-feira.

(Reportagem de Emilio Parodi, Yara Nardi, Yesim Dikmen e Giselda Vagnoni)

