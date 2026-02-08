Amazonas vence Nacional nos pênaltis e conquista 1º turno do Barezão





Manaus/AM - O Amazonas Futebol Clube conquistou, neste domingo (8), o título do primeiro turno do Campeonato Amazonense Série A 2026, o Barezão. A equipe venceu o Nacional Futebol Clube por 5 a 3 nas cobranças de pênaltis, após empate no tempo regulamentar, em partida realizada na Arena da Amazônia, em Manaus.

Na disputa decisiva, o goleiro Renan foi um dos destaques ao defender uma das cobranças do Nacional, garantindo a vitória e o troféu para a equipe da zona leste da capital. A atuação segura nas penalidades confirmou a consistência do Amazonas FC ao longo da competição.

O resultado coroou a trajetória recente da Onça-pintada, que vem acumulando conquistas no cenário estadual e representando o Amazonas em competições nacionais, como a Série C do Campeonato Brasileiro. Com o título do primeiro turno, o clube se mantém em posição de destaque na disputa pelo campeonato estadual e assegura vantagem visando a classificação para torneios nacionais em 2027.