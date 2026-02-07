Palmeiras supera Corinthians nos pênaltis e conquista a Supercopa Feminina





O Palmeiras é o novo campeão da Supercopa Feminina. Em um clássico eletrizante disputado na Arena Barueri, as Palestrinas levaram a melhor sobre o Corinthians após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. A decisão foi para a marca do cal, onde a precisão alviverde garantiu a vitória por 5 a 4 e a taça inédita.

O título coroa o início de temporada do Verdão, que agora divide as atenções com a elite do futebol nacional. Sem muito tempo para comemorar, o Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro no próximo final de semana, em casa, contra o América-MG.

Já as Brabas do Timão buscam a reabilitação na primeira rodada do nacional visitando o Atlético-MG.