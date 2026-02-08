Em noite chuvosa, Vasco domina clássico e derrota o Botafogo no Carioca
O Vasco venceu o Botafogo por 2 a 0 na noite chuvosa deste domingo (8), em São Januário, pela sexta e última rodada da primeira fase do Campeonato Carioca 2026. A partida teve início atrasado devido às fortes chuvas que alagaram o gramado, mas terminou com domínio cruzmaltino e vitória construída no segundo tempo.
Os gols do clássico foram marcados por Brenner e Philippe Coutinho. O atacante recém-chegado abriu o placar logo aos três minutos da etapa final, após aproveitar falha da defesa alvinegra, enquanto Coutinho ampliou aos 17, em cobrança de pênalti. O Botafogo, que atuou com equipe mista e teve Marquinhos expulso ainda no primeiro tempo, encontrou dificuldades para reagir.
Com o resultado, o Vasco encerrou a Taça Guanabara na segunda colocação do Grupo A, com 11 pontos, atrás apenas do Fluminense, e garantiu confronto contra o Volta Redonda nas quartas de final. Já o Botafogo, apesar da derrota, terminou na liderança do Grupo B, com nove pontos, e enfrentará o Flamengo no mata-mata do Cariocão.
