Lenda do esqui, Lindsey Vonn é resgatada de helicóptero após acidente nas Olimpíadas de Inverno





A campeã olímpica Lindsey Vonn, de 41 anos, sofreu uma queda grave durante a prova de downhill do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, neste domingo (8). A norte-americana perdeu o equilíbrio logo no início da descida e caiu violentamente, permanecendo no chão com fortes sinais de dor.

A competição foi imediatamente interrompida para atendimento médico. Vonn recebeu socorro ainda na pista e precisou ser resgatada de helicóptero, em meio à preocupação dos colegas e aplausos da torcida. O acidente ocorreu em uma prova que marcaria sua despedida oficial do esporte, após uma carreira marcada por conquistas históricas e diversas lesões.

Considerada uma das maiores esquiadoras de todos os tempos, Lindsey Vonn conquistou o ouro olímpico em Vancouver 2010, além de quatro títulos gerais da Copa do Mundo de esqui alpino e mais de 80 vitórias em etapas da competição.

Até o momento, a organização dos Jogos não divulgou detalhes sobre o estado de saúde da atleta. A queda dramática encerra de forma inesperada a trajetória de uma das maiores lendas do esporte de inverno.