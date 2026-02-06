Meloni, da Itália, minimiza polêmica envolvendo ICE nas Olimpíadas ao se encontrar com Vance





Por Giselda Vagnoni

MILÃO, 6 Fev (Reuters) - A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, se reuniu nesta sexta-feira com o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, em Milão, poucas horas antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, aproveitando o encontro para reafirmar a força dos laços entre os dois países apesar das tensões em torno da presença de pessoal de segurança norte-americano nos Jogos.

A reunião também contou com a presença do secretário de Estado Marco Rubio e do ministro das Relações Exteriores italiano Antonio Tajani.

"Eles estão aqui para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, mas também é uma oportunidade para discutirmos nossas relações bilaterais", disse Meloni após receber as duas autoridades norte-americanas na prefeitura de Milão, de acordo com a agência de notícias italiana Ansa.

"A Itália e os Estados Unidos sempre mantiveram laços muito significativos", acrescentou ela, enfatizando que os dois governos trabalham para fortalecer a cooperação em várias frentes e abordar questões internacionais em andamento.

As palavras da premiê foram repetidas por Vance.

"Amamos a Itália e o povo italiano. Como você disse, temos muitas relações excelentes, muitas conexões econômicas e parcerias", afirmou ele.

"No espírito olímpico, a competição é baseada em regras. É bom ter valores compartilhados e teremos uma troca muito construtiva sobre muitos tópicos."

A segurança energética e a criação de cadeias de abastecimento seguras e confiáveis para minerais críticos também foram discutidas durante as negociações, assim como os últimos desenvolvimentos no Irã e na Venezuela, informou o gabinete da primeira-ministra italiana em um comunicado.

A reunião ocorre em meio a uma reação negativa na Itália à presença de analistas ligados ao Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) para auxiliar na segurança da delegação norte-americana durante os Jogos.

A notícia provocou críticas e preocupações de que os espectadores pudessem vaiar os atletas ou oficiais dos EUA.

Na semana passada, centenas de manifestantes — incluindo grupos de estudantes e famílias — realizaram protestos em Milão, destacando o histórico do serviço de imigração dos EUA e exigindo clareza sobre seu papel na Itália.

Em entrevista na noite de quinta-feira ao grupo de radiodifusão Mediaset, Meloni já havia se referido ao alvoroço como "surreal", enfatizando que a divisão investigativa envolvida há muito coopera com a Itália.

"Ela nunca realizou, nunca poderia realizar e nunca realizará operações policiais — fiscalização ou verificações de imigração — em nosso território", disse ela.

(Reportagem de Giselda Vagnoni)