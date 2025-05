Anúncio de pré-candidatura de Omar Aziz antecipa debate e mobiliza partidos

A iniciativa do senador Omar Aziz (PSD), de anunciar sua pré-candidatura ao governo do Amazonas, um ano e meio antes do pleito, é positiva, na medida em que suscita um debate - em menor grau sobre potencial de votos que as pesquisas apontam - fundamentalmente sobre os caminhos que o Estado deve tomar diante do seu isolamento secular, que atrasa o desenvolvimento, e de políticas públicas que precisam ser implementadas com a longevidade necessária para ultrapassar as próximas décadas.

Discutir o futuro hoje antecipa um salutar debate do qual não apenas agentes políticos devem ser chamados a participar, mas também setores representativos da sociedade.

Surgirão, ao longo das semanas, novos atores, o que tornará a discussão mais interessante.

O Amazonas corre o sério risco de perder parte das garantias obtidas na reforma tributária, a partir da transição do atual sistema para a nova modalidade de impostos.

Ao contrário do que foi pregado até aqui, a guerra fiscal não acabou, nem as ameaças ao modelo Zona Franca. A prova disso é a proposta, que ganha fôlego no Congresso, de criar uma zona de livre comércio em Brasília.

Há ainda problemas na busca de consenso na divisão do Fundo de Sustentabilidade, destinado aos estados da Amazônia Ocidental, que depende de lei complementar. Aí está o problema e provavelmente o início de divergência, de luta por um pedaço maior dos recursos pelos estados da região, na medida em que o fundo for implementado.

É um cenário futuro, mas a sua discussão agora é a base para a formação de barreira para a defesa dos interesses do Estado.

A campanha eleitoral de 2026 vai definir o protagonismo dos atores em disputa. Omar Aziz tem a seu favor o fato de possuir bom trânsito em Brasília, ter sido governador do Amazonas e deixado um legado importante na área de segurança e saúde. Mas seu grande foco agora é manter empregos e assegurar que as conquistas obtidas até aqui para a ZFM não serão alvos de restrições no futuro.