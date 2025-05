Homem é preso por estuprar adolescente de 13 anos no Amazonas

“O genitor da adolescente, ao retornar do trabalho, não a encontrou em casa e saiu à sua procura. Ele foi informado que a adolescente foi vista na companhia do homem e foi até a residência dele, onde encontrou a filha”, falou o delegado.

Conforme o delegado Igor Nunes, da 52ª DIP, as diligências iniciaram quando o pai da vítima compareceu à delegacia para denunciar o crime. De imediato, a equipe policial se deslocou ao local do fato e efetuou a prisão em flagrante do autor.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.