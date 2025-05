Jovem atropelado durante corrida na Ponta Negra morre após três dias de internação

Apesar do diagnóstico sombrio, familiares ainda nutriam esperanças de uma recuperação, já que o jovem mantinha batimentos cardíacos e respirava com o auxílio de aparelhos. Contudo, a confirmação oficial do óbito veio por meio de parentes neste sábado, trazendo luto e comoção para amigos e familiares.

