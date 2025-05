Homem é preso por agredir a própria esposa na Colônia Terra Nova

Manaus/AM - Uma equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu um homem de 43 anos na noite desta sexta-feira (2), por volta das 18h30, após ele agredir e ameaçar sua esposa. A ocorrência foi registrada na residência do casal, localizada na avenida Torquato Tapajós, no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

A Polícia Militar foi acionada via linha direta 190 para atender a uma suposta situação de violência doméstica em um condomínio de apartamentos no endereço mencionado. Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com a vítima, também de 43 anos, que relatou ter sido alvo de agressões físicas e ameaças por parte de seu marido.

Diante do relato da vítima e da constatação da agressão, os policiais militares efetuaram a prisão do homem em flagrante. Ele foi imediatamente conduzido à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Militar do Amazonas reforça a importância da população em denunciar qualquer tipo de violência ou ação criminosa. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do disque-denúncia 181 ou pelo número de emergência 190. A identidade do denunciante é mantida em sigilo, garantindo a segurança de quem colabora com a segurança pública.